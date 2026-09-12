Данъчна революция в Полша! Вдига налога за големия бизнес, облекчава средната класа
Прагът за по-високата ставка се увеличава до 130 000 злоти, а компаниите с приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашнит...
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Прагът за по-високата ставка се увеличава до 130 000 злоти, а компаниите с приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашнит...
Срещата се проведе в рамките на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна
Ябълката на раздора е Русия
Дроновете на Кремъл продупчиха червения килим, който постла Тръмп в Аляска
Поиска задействането на член 4 на НАТО
Изборите са насрочени за 18 май, с потенциален балотаж на 1 юни
Полша се подготвя да поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС на 1 януари
Досегашният министър-председател Матеуш Моравецки загуби вот на доверие
Либералната опозиция, водена от него, може да сформира парламентарно мнозинство
Управляващите до момента „Право и справедливост“ от една страна печелят, но от друга губят
Право на глас имат около 29 милиона поляци
Евродепутатът на ДПС се срещна с председателя на Европейската народна партия
Той ще напусне поста председател на Европейската народна партия
Основните елементи на сделка за Брекзит са договорени, обяви Доналд Туск
Брекзит сделка е "твърде невероятна", освен ако Великобритания не остави Северна Ирландия в европейския митнически съюз
Решението е взето на среща в Осака на Доналд Туск с ръководителите на водещи европейски партийни алианси в новия Европарламент
Някои лидери формираха фронт анти-Вебер и подкрепят други кандидатури, като тази на холандския социалист Франс Тимерманс и либерала Маргрете Вестегер
Тереза Мей написа писмо на председателя на Европейския съвет Доналд Туск
Лидерите на ЕС трябва да проявят търпение към Великобритания, отвърна Доналд Туск
Решението за отлагане на Брекзит е било взето единодушно от лидерите на ЕС