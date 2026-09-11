ЕК с важен коментар за въвеждане на еврото в Хърватия
При търговията на дребно не се наблюдават големи проблеми
След корупционния скандал с евродепутати. ЕП отнема още имунитети
Знаят се имената им
От началото на 2023 г. важни промени в Кипър
Размерът на заплатата ще бъде преразгледан на 1 януари
За някои европейски страни 2023 г. започва със стачки
Ето в кои държави ще има стачни действия през новата година
Ердоган размаха пръст на гърците
Той критикува и западните страни
Вучич с голямо обещание за запазване на мира в Косово
Призова сънародниците си в Косово да не се поддават на провокации
Безредици в Брюксел след победата на Мароко над Белгия
Десетки фенове разбиха витрини на магазини, хвърляха пиратки и палеха коли
Зимата в Молдова ще бъде тежка. Причината
За жителите на Молдова да живеят без ток вече е ежедневи
Папата със сериозно обръщение към света. Фокусът е Близкият изток
Ето какво каза преди редовната си неделна молитва папа Франциск
Има ли българска жертва в трагичното свлачище в Италия. Отговорът
От МВнР разпространиха съобщение до медиите
Шведска партия слага прът в колелото по пътя на България към Шенген
Новото правителство е това, което трябва да отговори с какво това разширяване е в полза на Швеция
Папата и мигрантите. Ето за какво призова Франциск
Борбата за правата на жените трябва да се води постоянно, каза папата
Напрежение между Прищина и Белград
Решението е в знак на протест срещу уволнението на полицай