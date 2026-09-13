Енергийният вампир се крие в датата на раждане. Какво ви изтощава най-бързо
Нумерологията свързва определени дни от месеца с конкретни реакции, които могат да ви оставят без сили
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Нумерологията свързва определени дни от месеца с конкретни реакции, които могат да ви оставят без сили
Москва определя военната активност на Алианса в Далечния север като „агресивна“
Летовници масово влизат в морето след 20:00 часа, вадят спасителите от квартирите им
Новият инцидент допълнително поставя под въпрос сигурността на един от най-важните морски маршрути
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Неидентифициран проектил предизвика пожар на плавателен съд северно от Доха
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Разлом между ПП и ДБ, липса на оставки и огромен натиск върху новото мнозинство
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На място са изпратени множество екипи на полицията