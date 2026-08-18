Атака край Ормузкия проток: Удариха кораб, има пострадали моряци

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че днес е получила сигнал за удар с неидентифициран снаряд по плавателен съд, който е напускал Ормузкия проток в посока към Оманския залив, предаде Ройтерс.

При инцидента е нанесена повреда на машинното отделение, а има и пострадали членове на екипажа, съобщава се и за загинал. На моряците е оказана помощ от оманската брегова охрана.

Засега няма данни за вредни последици за околната среда.

Все още не е известно кой е изстрелял снаряда, нито под чий флаг е плавал корабът.

Корабоплаването през Ормузкия проток е силно ограничено

Инцидентът се случва на фона на сериозно намалелия трафик през стратегическия Ормузки проток.

В момента броят на корабите, които преминават през протока за едно денонощие, остава едноцифрен.

За сравнение, преди началото на войната с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година, през протока са преминавали над 130 плавателни съда дневно, посочва Ройтерс.

Новият инцидент допълнително поставя под въпрос сигурността на един от най-важните морски маршрути за световната търговия.