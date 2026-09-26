Тръмп отхвърли плана на Иран: Следва ли нова вълна от бомбардировки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в региона в рамките на седем дни, предава БТА.

Според „Уолстрийт Джърнъл“, който се позовава на анонимни американски официални представители, Тръмп е заявил пред свои сътрудници, че очаква бомбардировките срещу Иран да бъдат възобновени след междинните избори за Конгрес през ноември.

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви пред журналисти в ООН, че Техеран е предал мирното си предложение на Вашингтон чрез посредници от Катар.

Според плана постигането на споразумение трябва да постави началото на седемдневен срок, след който Ормузкият проток да бъде отворен, а сраженията в региона да бъдат прекратени.

„Ако от страна на САЩ има сериозно намерение да се стигне до споразумение и да се отвори Ормузкият проток, всичко вече е подготвено“, заяви Арагчи.

Вашингтон: Разговорите са позитивни

Американски официален представител е заявил, че САЩ и Иран водят „позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците“.

В частните си разговори обаче Тръмп е изразил съмнения, че Техеран ще приеме американските искания, пише „Уолстрийт Джърнъл“.

Според изданието президентът е казал на своя екип, че смята за вероятно американските бомбардировки срещу Иран да бъдат възобновени.

Ройтерс уточнява, че не е успял да потвърди независимо информацията за тези разговори на американския президент.

Ормуз остава ключът към кризата

Дипломатическите усилия се активизираха по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, докато конфликтът навлиза в седмия си месец.

В центъра на преговорите остава Ормузкият проток – един от най-важните морски коридори за световните доставки на петрол и газ. Ограниченията върху корабоплаването през него вече оказват сериозно влияние върху международните енергийни пазари.

Иранският план предвижда при изпълнение на поставените условия протокът да бъде отворен на седмия ден, след което да започнат разговори по ядрената програма на Техеран.