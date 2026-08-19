Тръмп сменя тактиката за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп променя подхода си към войната с Иран, след като седмици наредсе надяваше, че дипломатическо решение е близо. Сега Вашингтон изглежда се оттегля от активните преговори и преминава към стратегия на постепенно изтощаване на Техеран.

Американски представител е съобщил, че Тръмп е наредил на пратениците си да прекратят разговорите с Иран. Според източник, запознат със стратегията на Белия дом, администрацията вече преминава от идеята за „удар по Иран възможно най-скоро“ към това „да го задуши“ с времето.

Самият Тръмп обяви в социалните мрежи, че между Вашингтон и Техеран в момента няма дипломатически разговори.

„Няма разговори или комуникация, които да се водят или да са насрочени с Ислямска република Иран“, написа президентът.

Той допълни, че военноморската блокада остава в пълна сила, а Ормузкият проток е „отворен и функционира“.

Ситуацията на място обаче изглежда по-различно. Движението през стратегическия воден път остава силно ограничено, а кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток, продължават да бъдат обстрелвани с ирански снаряди.

Тръмп иска Иран първи да направи крачката

Решението за спиране на разговорите идва след определени „положителни дискусии“ между американски и ирански представители, твърдят американски официални лица, предава CNN.

В преговорния екип на САЩ са включени вицепрезидентът Джей Ди Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Тръмп обаче остава недоволен от това, че Техеран не приема условията му. Според американските представители той предпочита да изчака иранското ръководство само да покаже готовност за сделка, преди Вашингтон отново да седне на масата.

Само ден преди Тръмп да обяви, че преговори няма, Къшнър даде далеч по-оптимистична оценка.

В интервю за Fox News той заяви, че разговорите между двете страни са „вероятно по-сериозни от всякога“ и че американският екип разговаря с различни представители на иранския режим.

Иран обаче многократно отрича да води преки преговори със САЩ.

Ормузкият проток се превръща в новата голяма битка

Паралелно с дипломатическата безизходица се задълбочава и спорът около Ормузкия проток — един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол.

Иран и Оман имат излаз на протока, а според регионални представители двете страни обсъждат споразумение за управлението на движението през него.

В Белия дом обаче има сериозни опасения, че подобна договореност може да засили влиянието на Иран върху стратегическия воден път.

Тръмп дори отправи остри предупреждения към Оман, въпреки че страната от години е важен партньор на САЩ в региона.

Една от спорните идеи е корабите, преминаващи през протока, да плащат определени такси, включително свързани с екологична защита или сигурност.

Вашингтон категорично се противопоставя на подобен вариант.

Тръмп настоява движението през Ормузкия проток да бъде напълно възстановено до нивата отпреди войната, когато международният воден път е функционирал без ограничения.

Американската администрация предупреждава, че ако която и да е държава получи възможност да налага контрол върху протока, това би създало опасен прецедент.

Така, докато дипломацията между Вашингтон и Техеран временно замлъква, битката за контрола върху един от най-важните морски пътища в света се превръща в ключова част от конфликта.