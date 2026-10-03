Шокиращо признание на пилота от Flydubai. Исках да разбия самолета

Вторият пилот на пътническия самолет Flydubai, който нападна командира на екипажа по време на полет от Дубай до Тел Авив в сряда, призна пред разследващите, че е планирал да катастрофира самолета в Израел.

Това съобщи ABC News, позовавайки се на източници, запознати с разследването.

Самоличността на пилота е установена и това е 29-годишният Хамам ал-Хамами - омански гражданин с сирийско-омански произход, който нападна командира на самолета с "аварийна брадва" и се опита да поеме контрол над самолета.

За половин минута лайнерът губи 4,5 км височина, но катастрофата бе избегната след като капитана успя да отвори пилотската кабина и в нея влязоха двама пилоти от Израел, които летяха на първите редове в самолета, защото се пребазираха.

Според главния прокурор на ОАЕ Хамад Саиф ал-Шамси е имало опит за терористична атака на борда на самолета.

Според ABC News, ал-Хамами е бил осъден за притежание на екстремистки материали през 2024 г., докато е работил като стажант за втори пилот в Oman Air.

Първоначално е бил отстранен от полети, но след това му е било позволено да продължи да работи за авиокомпанията на административна позиция, но мъжът е подал оставка.

Общо е работил за flydubai само осем месеца, преди това пилотът е бил служител на Royal Air Maroc около шест месеца.

Разследващите все още се опитват да установят как заподозреният впоследствие е получил разрешение да лети във flydubai и как е станал втори пилот в пилотската кабина на самолет, летящ за Израел.

Ден след злополучния полет, Ал-Хамами беше прехвърлен от Саудитска Арабия в ОАЕ , където е започнато разследване по подозрение за участие в тероризъм.

Очаква се израелски служители да пристигнат в емирствата и да участват в допълнителни разпити на заподозрения.

Индийският капитан Смит Мачхар оживя след тежкия инцидент и се възстановява успешно от получените наранявания в болница в Абу Даби.

Според репортаж на BBC News, той е провел видеоразговор с индийския премиер Нарендра Моди, пред когото е разказал за реакцията си по време на атаката.

The Guardian изтъква, че именно неговия опит и хладнокръвие са били ключови за овладяването на ситуацията на борда.