Извънредна ситуация в небето! Самолет аварира на наше летище

Драматичен инцидент в небето над Балканите завърши с щастлив край на летището в Горна Оряховица. Самолет на египетските авиолинии беше принуден да извърши извънредно кацане на българска земя, след като се оказа в капана на опасни метеорологични условия. Информацията за неочакваната международна маневра беше официално потвърдена от пресцентъра на Министерството на транспорта.

Капан над Румъния прати пътниците у нас

Машината Airbus A320, собственост на египетската авиокомпания Nesma Airlines, е изпълнявала редовен полет от Египет до румънския град Крайова. При приближаването към крайната дестинация обаче пилотите се сблъскват със свирепо време и нулева видимост над Южна Румъния. Изправени пред сериозен риск, диспечерите взимат светкавично решение и пренасочват египетския лайнер към резервната писта в Горна Оряховица.

Операция на бързи обороти: Презареждане под напрежение

Българските летищни власти са реагирали незабавно и са осигурили коридор за безопасното приземяване на самолета. Airbus-ът е кацнал успешно, след което веднага е задействана процедура по спешно зареждане с гориво, за да може машината да продължи мисията си. От транспортното ведомство уточниха, че ситуацията е преминала при строги мерки за сигурност, като чуждестранните пътници на борда изобщо не са слизали от самолета по време на принудителния престой на българска земя.

След като бурята над северната ни съседка е утихнала и резервоарите са били пълни, самолетът е излетял обратно и вече успешно е достигнал крайната си дестинация в Румъния. Благодарение на бързата намеса на родните авиационни служби инцидентът се размина без пострадали и сериозни закъснения.



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