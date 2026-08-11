Нови плашещи подробности за младежите, убили Георги

Нови подробности около жестокото убийство на Младежкия хълм в Пловдив и младежите, обвинени в извършването му, продължават да се появяват в публичното пространство. Освен официално разпространените от разследването данни, в мрежите се споделят и други твърдения за тийнейджърите. Арестуването на двама младежи за побой над непалци в Пловдив даде повод за нови стряскащи твърдения – че младежите имали садистични наклонности и измъчвали животни.

По непотвърдена информация, разпространявана в социалните мрежи, при прегледите на същите тези записи са излезли много стряскащи неща.

От Фейсбук групата „Обединени за правата на животните“ твърдят, че в телефоните на задържаните тийнейджъри има клипове с побои на други хора в града, както и с жестокост към животни – кучета и котки.

„При претърсването на телефоните на задържаните тийнейджъри разследващите откриха десетки видеоклипове на други побоища. Те са нападали, пребивали и унижавали и други хора в Пловдив по абсолютно същата схема.

Гаврили са се с животни, като лидера на групата е и зоосадист.

Одирали кожата на живи котки и кучета, след което са се гаврили с тях. Съществува доказана връзка между насилието над животни и насилието над хора. Жестокостта към животни може да бъде ранен сигнал за агресия, липса на емпатия и склонност към насилие.

Научните изследвания показват, че подобно поведение не бива да се подценява като „изолиран акт“.

Насилието над животни не е просто жестокост към беззащитно същество. То може да бъде предупреждение за по-дълбок проблем, който обществото не трябва да игнорира.

Напомняме за идентичния случай на пребитото до смърт куче Тара в Царево! Трябва ли да чакаме нейният палач да убие човек ,за да се задействат институциите?!“