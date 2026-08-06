Побой и гавра: Смразяващи подробности за убийството в Пловдив

Полицията и прокуратурата разкриха смразяващи подробности за жестоко пребитя мъж край Младежкия хълм в Пловдив, който впоследствие почина от травмите си.

„Извършени са множество претърствания и изземвания, задържани са около 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. Петима от тях ще бъдат привлечени като обвиняеми - три момчета и две момичета. Било е жесток побой и гавра. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с жестокост и по хулигански и сексуални подбуди. Била е организирана среща между мъжа и момиче, което се е представяло за 15-годишно, а всъщност било по-голямо. В представата на младежите това е опит за саморазправа с педофил. В групичката не са установени пълнолетни лица“, съобщи наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова.

По думите на Трифонова пребитият е бил с множество разкъсвания на вътрешния органи - сред тях черен и бял дроб, а в момента тече издирване на още замесени лица. На телефоните на задържаните са открити записи от побоя.

„Това е тежко, брутално посегателство върху живота на един гражданин. Установени са доста факти и обстоятелства около деянието. Разследването е в етап преглеждане от следователи - налице са данни, че е извършено убийство от евентуално непълнолетни. Извършени са активни оперативни действия за установяване на реалната обстановка и съпричастните лица“, обясни зам. окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова.

Според директора на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов групата не е създадена с цел да върши престъпления, тя е съставена от деца с общи интереси. Липсват данни за предишни противозаконни прояви. „Установени са единствено данни за проявена агресия от двама от участниците. 17-годишно момиче от групата се е представило като 15-годишно, по този начин е водило комуникация с жертвата. Решили са да провокират среща с него и вместо да уведомят компетентните органи, да се саморазправят. Споменатата девойка не учи никъде и единствена от тях не живее в Пловдивско“, посочи комисарят и уточни, че има данни, че част от тях изповядват радикална философия. Няма информация жертвата да е проявявала интерес към непълнолетни преди.

Припомняме, че вчера бе съобщено, че 37-годишен мъж от Кричим е починал след жесток побой в района на Младежкия хълм в Пловдив. Той е открит в безпомощно състояние от случайни минувачи, които подали сигнал на телефон 112. Пострадалият е бил откаран в болница с тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и вътрешни наранявания, но няколко часа по-късно починал.

По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. По информация на NOVA вече са задържани няколко тийнейджъри, които са разпитвани във връзка с престъплението. Разследващите са иззели записи от охранителните камери в района, които според първоначалните данни показват група младежи, намирали се в близост до мястото на нападението.

Жертвата е работела в земеделието и според жители на Кричим е била позната като трудолюбив и неконфликтен човек. Кметът на общината Атанас Калчев призова разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно.