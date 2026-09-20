Големи промени с нотариусите и завещанията. Най-чаканата реформа

Имотните измами са тихата рана на българското общество - престъпления, които не гърмят в новините, но разрушават съдби, отнемат домове, разпадат семейства. Схемите се развиват, усъвършенстват, а законът изостава. Лъжесвидетелстване пред нотариус, фалшиви пълномощни, саморъчни завещания, обстоятелствени проверки, които превръщат чужд имот в „добросъвестно владян“ - всичко това се случва в тъмната зона на наказателното право.

Министерството на правосъдието обяви за свой приоритет разбиване на имотната мафия. То публикува за обществено обсъждане пакет от промени в Наказателния кодекс - реформа, която цели да спре най-разпространените схеми и да върне доверието в нотариалните процедури и защитата на собствеността. Промените са част от мащабна инициатива, която включва нови правила за сделки, завещания, пълномощни и придобиване по давност, както и по-строги изисквания към нотариусите и публичност при обявяването на саморъчни завещания.

Лъжесвидетелстването вече е тежко престъпление

Една от най-важните промени е свързана с лъжесвидетелстването - инструмент, който години наред стоеше в основата на имотните измами. Двама „свидетели“ се явяват пред нотариус и заявяват, че дадено лице е владяло имота добросъвестно десет години. Така се издава констативен нотариален акт и имотът преминава в чужди ръце.

До този момент лъжесвидетелстването се наказваше с до пет години затвор – санкция, която не го класифицираше като тежко престъпление. Сега се въвежда специален минимум от една година и специален максимум от шест години лишаване от свобода. Престъплението става тежко, а това означава по-строги процедури, по-активно разследване и по-сериозна превенция.

Фалшивите документи – удар по схемите с пълномощни и завещания

Реформата разширява наказуемостта при документните престъпления. Вече не само съставянето, но и използването на документ с невярно съдържание става престъпление. Това е ключово, защото много измами се извършват чрез фалшиви пълномощни, с които се изповядват сделки пред нотариус, а самият нотариален акт – макар формално изряден – става инструмент за престъплението.

Особено внимание е отделено на саморъчните завещания и пълномощните. Предлага се до шест години затвор, когато документът е подправен, за да се докажат права, произтичащи от завещание или пълномощно за разпореждане с недвижим имот. Това е реакция на реална практика – голяма част от имотните измами се извършват именно чрез неистински завещания и пълномощни.

Злоупотребата с доверие - по-високи наказания и нов ред за защита на жертвите

Злоупотребата с доверие също влиза в нов режим. Досега тя се наказваше с до три години затвор или символична глоба. Сега санкциите се увеличават: до четири години лишаване от свобода или пробация, а глобите достигат до 2500 евро. При значителни или невъзстановими щети наказанието става от една до шест години затвор и глоба до 10 000 евро.

Още по-важно е, че престъплението вече няма да се преследва само по тъжба на пострадалия. Производството ще започва по инициатива на органите на досъдебното производство, но ще може да се прекратява по искане на пострадалия. Това е защита за уязвимите хора, които често се страхуват или не знаят как да потърсят правата си.

По-строги правила за нотариусите и нови гаранции при сделки

Промените засягат и нотариалната практика. Въвежда се публичност при обявяването на саморъчни завещания, нови изисквания към нотариусите и гаранции при издаването на констативни нотариални актове по обстоятелствена проверка. Целта е да се затвори пътят към злоупотреби, които години наред се случваха в сянката на процедурите.

Организираните групи и компютърните измами - вече в окръжните съдилища

Промените предвиждат делата за квалифицирана измама, извършена от организирана престъпна група, както и компютърните измами, да се разглеждат от окръжните съдилища. Разследванията ще се водят от окръжните прокуратури. Това е признание, че тези престъпления са сложни, мащабни и изискват по-висока институционална тежест.

Реформа, която цели да върне доверието в собствеността

Пакетът от промени е част от по-голяма реформа, която цели да направи имотните сделки по-прозрачни, завещанията – по-защитени, а нотариалните процедури – по-сигурни. Това е отговор на години злоупотреби, на десетки хиляди пострадали и на обществено недоверие, което се натрупваше като утайка.

Държавата най-сетне се намесва решително. И ако тези промени бъдат приети, България може да направи най-сериозната крачка от десетилетия в защитата на собствеността – онзи фундамент, върху който се гради всяка нормална държава.