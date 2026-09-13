Нови правила за нотариуси, имотни сделки и завещания. Голяма реформа
Кабинетът "Радев" с мощен удар срещу имотните измами
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Кабинетът "Радев" с мощен удар срещу имотните измами
Една врата към злоупотреби остава широко отворена
И в момента може да се доказва автентичност на скрийншотове, но тя е много по-трудна
У нас работят близо 750 кантори
Всяка година процедурата засяга между 250 000 и 400 000 души
Кандидатите масово скъсани на писмения изпит, устният ще е на 17 и 18 октомври
Когато нотариусът установи, че продавачът има задължения, сделката може да се осъществи едва след като те бъдат платени
Тя е свързана с поправки в данъчно-процесуалния кодекс
Той изтъкна и постигнатото в областта на дигитализацията, в която българският нотариат е пионер
Прехвърлени са имоти на 15 починали лица
Нотариусите имат връзка с базата данни на МВР, където се проверяват личните ни документи
Разследването е започнато на 18.06.2019 г. по жалба от митрополит Антоний
Заради засиления интерес, “Агрион“ продължава с безплатните правни консултации и следващата година
Промените в ръководствата на фирми ще трябва да се заверяват от нотариус. Това гласят промени в Търговския закон, които днес бяха обсъдени на заседани...
SMS известява, ако някой се опитва за продаде компанията ви Заверяват съдържанието на договорите за прехвърляне на дялове Кражбите на фирми може да...
Проверка на нотариуси, заподозрени в измама, ще поиска националният омбудсман Мая Манолова. Това съобщи общественият защитник след като граждани о...
София. Конкурси за нови нотариуси няма да бъдат правени в София, Варна и Несебър. Това сочи проект за заповед на служебния министър Христо Иванов, пуб...
Нотариусите може скоро да изместят КАТ. Регистрацията на автомобили в пунктовете на МВР може да премине изцяло към нотариалните кантори в страната. То...
София. Безплатен и отдалечен достъп до системата на кадастъра за нотариусите ще бъде въведен с промени в закона, съобщи заместник-министърът на правос...