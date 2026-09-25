В Москва арестуваха известен българин. Какво го чака

В Москва е задържан Александър Кънев, виден експерт по руските избори и регионална политика. Той е обвинен в незаконно производство, продажба или пренасяне на наркотици в големи размери, съобщи базираната в Нидерландия медия „Москоу таймс“.

Наказанието по този член предвижда от 10 до 20 години лишаване от свобода.

Перовският районен съд в Москва е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража“. Адвокатът на политолога, Михаил Бирюков, е потвърдил ареста. Кънев не се признава за виновен.

Политологът активно коментираше изборите за Държавната дума, проведени между 18 и 20 септември. Той твърдеше, че без агресивно „нагласяване“ избирателната активност би била около 40%, а резултатът на партията на Владимир Путин и Дмитрий Медведев „Единна Русия“ – не повече от 35%. Според неговата оценка, това „беше най-несправедливата и регулирана кампания за Думата (долната камара на парламента в Москва)“.

На 25 септември Централната избирателна комисия отчете рекордна активност от 59,8% (67,4 милиона души) и победа за „Единна Русия“ с 58,21% от гласовете. Управляващата партия запази конституционното си мнозинство в парламента, което ѝ позволява да приема всякакви закони, необходими на Кремъл, като спечели 349 мандата – рекорден брой в цялата ѝ история.

Малко преди задържането си Кънев публикува пост, в който споделя, че е „много уморен от 4 месеца работа до изнемога, водейки сам тежък мониторинг, на базата на който бяха написани 4 публични доклада“. „Трябва ми поне малко да си почина и да си отдъхна морално. Затова в близко бъдеще ще пиша малко по-рядко, вътрешните батерии трябва да се презаредя. Но аз правех и ще правя това, което смятам за необходимо“, написа той.

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В миналото Кънев е преподавал във Висшето училище по икономика и е ръководил аналитичния отдел на движението „Глас“, което наблюдава изборите.

През февруари 2026 г. Министерството на правосъдието обяви политолога за „чуждестранен агент“. Според ведомството той е „разпространявал недостоверна информация“ за политиката на руските власти и за избирателната система на страната, както и е сътрудничил с организация от списъка на „нежелателните“.