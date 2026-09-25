Огромен пожар, паника и загинал в наш град

Чужденец е загинал при огромен пожар, избухнал в склад за изолационни материали в град Бяла, Варненско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Загиналият е бил служител в обекта, като за момента няма информация за самоличността и годините му.

От Община Бяла обявиха бедствено положение на територията на града и съседното село Горица.

Организирани са действия на службите за спасителни дейности, ограничаване на последствията и ликвидиране на щетите, като при необходимост могат да бъдат привлечени допълнителни екипи от структурните звена на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна, допълват от местната администрация.

На място са пет противопожарни автомобила.



