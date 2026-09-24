Палеж зад огнения ад край Хисаря? Пожарната посочи тревожна следа

Сериозни съмнения за умишлен палеж стоят зад огромния пожар край вилна зона „Отдих“ между хисарските села Михилци и Песнопой. Причината е необичайното възникване на множество независими огнища на различни места и през големи интервали от време, заяви директорът на пловдивската пожарна ст. комисар Васил Димов. Пламъците обхванаха около 2000 декара, наложиха евакуация и задействане на BG-Alert, а от въздуха са установени 11 изгорели постройки. Няма данни за пострадали хора.

Огнища пламвали на различни места

По думите на Димов още в нощта срещу 23 септември пожарникарите са гасили поредица от отделни огнища в района между 2:00 и 4:30 часа. Те възниквали последователно на различни места - поведение на огъня, което според него не е характерно.

Вчера първоначално е бил локализиран пожар на площ около 50 декара, но в обедните часове са се появили множество нови огнища. Те не са имали общи граници с предишните, а между последното потушено огнище и появата на новите са изминали повече от осем часа.

„Това е достатъчно показателно, че може да има съмнения за умишлени действия“, посочи Димов. Към момента става дума за подозрение на пожарната, а не за установена причина за пожара.

11 постройки са изгорели

Нощта е преминала спокойно, а по целия периметър огънят вече е потушен. На отделни места все още има тлеене, като на терен остават четири екипа на пожарната и екип на Държавното горско стопанство - Хисаря.

С дрон са установени 11 засегнати постройки, по-голямата част от които са ламаринени и метални конструкции. Три са вили, като за една е потвърдено, че е била обитаема. Предстои да се установи кои от останалите обекти са помощни постройки и кои са използвани за живеене.

Заради опасността в сряда беше обявено частично бедствено положение, а системата BG-Alert беше задействана в 14:58 часа. По данни на областната управа около 40 души са били евакуирани от вилната зона, като за част от тях беше осигурено настаняване. Днес хората ще могат да започнат да се прибират по имотите си.

110 души срещу пламъците

Гасенето е било изключително трудно заради постоянния силен вятър, периодичната промяна на посоката му и липсата на пътища, по които пожарните автомобили да достигнат до част от огнищата. Това е наложило включването на два хеликоптера от 24-та авиобаза - Крумово, както и на булдозер.

В битката с огъня са участвали около 110 души - 16 екипа на пожарната, 32 доброволци от осем доброволни формирования и 28 служители на пет държавни горски стопанства с високопроходими автомобили. Близо 100 служители на МВР са били ангажирани с евакуацията и обезопасяването на района.

Окончателната причина за пожара предстои да бъде установена. Именно необичайният модел на възникване на отделните огнища обаче насочва пожарната към версията за възможна човешка намеса.