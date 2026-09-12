Бетонов център става топ курорт. Голяма промяна в наш град
Строи се най-моделен комплекс, чакат се богати туристи
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Строи се най-моделен комплекс, чакат се богати туристи
Райска градина под земята
Един кадър накара всички да повярват в божествената намеса
Предполага се, че са се задушили от газов котлон
Министър Мирослав Боршош обяви сензационно членството на Хисаря в авторитетната Европейска асоциация на историческите термални градове
До този момент нито един български град не беше член на европейската организация
Всяка фестивална вечер дава сцена за елита – утвърдени артисти и млади таланти
Проф. Хорник се запозна на място с богатото културно и термално наследство на града
Действията на всички огнеборци са били изключително затруднени заради силните пориви на вятъра и сложния терен
Градът е бил ключов център за римската аристокрация
То е в сила от днес за срок от 7 дни
Остава надеждата България да има добро и силно правителство, каза вицепрезидентът
Вилня, троши, а после се споразумя с прокуратурата да плати 800 лева
Те са с различна температура на водата и химичен състав
Оттук е излизал пътят за Филипополис (Пловдив)
Кметовете ще са от БСП
Стана ясно кога е започнало строителството на римските терми
Какво разкриха
По-сериозна е обстановката в село Паничери
Документите ще бъдат разгледани в началото на 2022