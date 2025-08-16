Хисаря става столица на джаза, два дни музика и вдъхновение с най-големите звезди

Хисаря кани на Първия Джаз Фест – два дни музика, свобода и вдъхновение

Община Хисаря поставя началото на ново културно събитие от национален мащаб – Първият Джаз Фест Хисаря, който ще се проведе на 22 и 23 август в Летен театър Хисаря. С вход свободен за всички жители и гости, фестивалът е част от цялостната стратегия на общината за развитие на културния живот и туризма.

„Събитието ще обогати културния календар на общината и ще я утвърди като дестинация за културен туризъм. След успешно проведените Втори Античен фестивал „Диоклецианополис- Кръстопът на времето“, фолклорен фестивал „Евро фолк Жива вода“, поредното издание на конкурса за нова българска песен „Мелодията на водата“ продължилите девет дни празници на града с богата музикална, театрална и културна програма и много други събития с регионален характер Хисаря кани всички любители на музиката да се потопят в магията на джаза под открито небе, в град с хилядолетна история и уникално културно наследство. Фестивалът ще даде началото на една нова традиция – среща на изкуството, общността и свободния дух“, казва кметът на общината Ива Вълчева.

Хисаря Джаз се реализира със съдействието на българския пианист, композитор и джазмен Мартин Денев и неговата културна организация „Стъпки в пясъка“.

Преди няколко години Мартин Денев се завръща в България след стотици фестивали и форуми на 5 континента и след като е споделял сцената с едни от най-добрите музиканти и вокалисти на нашето време. През август той ще представи Хисаря Джаз, като ще срещне публиката с едни от най-ярките имена на българската сцена. Всяка фестивална вечер дава сцена за елита на българския джаз – утвърдени артисти и млади таланти, като ще представя иновативни проекти, които носят нови музикални посоки.

В първата фестивална вечер, 22 август, сцената на Летния театър в Хисаря ще се изпълни с горещи ритми и импровизации.

Началото ще постави Михаил Йосифов Латин Джаз Квартет с гост Пиеро Епифания – перуански майстор на перкусиите, който ще добави огнен колорит. След тях на сцената ще излязат Kottarashky & The Rain Dogs – емблема на модерния балкански звук. Вечерта ще завърши с проекта „Безклавишно трио“ на Теодосий Спасов – световно признат музикант, чиято професионална история е свързана и с Хисаря от съвместните му изяви с Хисарския народен оркестър.

Втората вечер, 23 август, ще започне с Martin Denev Ethno Venture

– проект, в който пианистът и композитор Мартин Денев съчетава джаз хармонии с електронни текстури и балканско-ориенталски мотиви. Това е музика, която едновременно кани към размисъл и към танц. Енергията ще се покачи с Project Carnival – фънк и брас фюжън, поднесен с високооктанов ритъм и виртуозни сола. Младите, но вече утвърдени музиканти ще превърнат сцената в истински карнавал от звуци и емоции.

Финалът на първото издание на Джаз Фест Хисаря ще постави Васил Петров

с джаз трио, а на пианото ще чуем Ангел Заберски, които ще омагьосат публиката с класически джаз стандарти, суинг и романтични балади. Под звездите на Хисаря, неговият топъл и кадифен глас ще постави елегантната точка на два дни, изпълнени с музика, свобода и вдъхновение.

