Етърви и привидения в Сатирата

Два премиерни спектакъла ще предизвикат поредния взрив от смях и прилив на положителни емоции в Сатиричния театър. „Етърви“ е история, разказана с хаплив проницателен хумор и поднесена с интелигентна ирония. Остроумните пистолетни диалози са запазена марка на популярния, плодовит и награждаван френски драматург Ерик Асус. „Когато създавам героите си, винаги се опитвам да покажа не онова, което ги отличава от околните, а което ги сближава с тях“, казва авторът и подава ключ към изграждането на характерите в пиеса, изследваща с неизбежното чувство за хумор връзките между семейните двойки. „Те са обикновени хора, податливи на изкушения, трагикомични в опита да защитят слабостите си – твърде човешки, за да бъдат съдени за това: ревност, съперничество, ерозия на чувствата, дребни предателства, неловки компромиси със съвестта. Нотката на съспенс, която сюжетът поддържа до края, непрестанните обрати и градацията на емоциите направиха работата на нашата театрална компания забавна и изпълнена с емпатия. Надяваме се да предадем този човеколюбив заряд от сцената към добронамерена публика от ценители на добрата комедия.“, коментира режисьорът Владимир Люцканов. В ролите са Ива Тодорова, Николай Луканов, Тони Минасян, Елена Атанасова, Анна Станчева, Любомир Ковачев, Стефания Кочева.

Другото премиерно заглавие на трупата, ръководена от Калин Сърменов, е „Ах, тези привидения“ на класика Едуардо де Филипо. В една от най-емблематичните и обичани комедии на знаменития италианец границата между реалността и илюзията е тънка като дим. Тя отвежда в огромен, пуст неаполитански дворец, за който се носи мълвата, че е обитаван от духове. Паскуале е човек с благородно сърце, но преследван от безпаричие. Нанася се в него под наем с надеждата да го превърне в пансион. Когато започват да се случват необясними неща и в къщата се появяват „дарове“ от отвъдното, Паскуале избира да вярва в чудеса, вместо в горчивата реалност. Защото понякога е по-лесно да повярваш в дух, отколкото да погледнеш истината в очите. „Спектакълът е за човешката нужда да се заблуждаваме, за да оцелеем с много усмивки и с вечния въпрос кои са истинските привидения – тези, които бродят из стаите или тези, които крием в собствените си души.“, казва режисьорът Любомир Колаксъзов. В ролите са Александър Григоров, Лана Гекова, Михаил Сървански, Ива Вълкова, Станислав Кондов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com