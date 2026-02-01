Супер трио в култова комедия

Двама секси мачовци и фатална блондинка между тях – така започва „Илюзията в брака“, една от най-играните пиеси на известния драматург Ерик Асус. Какво се случва на финала с триото, разтърсвано от страсти, ще стане ясно на 18 февруари, но само за зрителите, които са успели да се доберат до билетите за тази дата в „Сълза и смях“, където е премиерата на спектакъла. Следващите две представления са пак там на първи март от 15 и от 19 часа.

Историята е за крехката граница между истината, лъжата и доверието в семейните отношения. Жана и Максим решават да признаят един пред друг „дребни“ отклонения от правия път, които обаче водят до по-„едри“ комични и драматични ситуации и обрати, до ревност и съмнения в ценностите на брака. Сложната дилема е дали крайната искреност поддържа или разрушава хармонията или всяка двойка изпитва необходимост от известна доза „илюзия“. Постановката, решена като драмеди - най-модерният в момента жанр по международните сцени и екрани, дебатира две житейски ситуации: „Всяка лъжа носи последствия“ и „Всяка истина е опасна“.

„Винаги е рисковано и никак не е препоръчително да превърнеш съпруга или съпругата си в довереник. Откровеността като основа на емоционалния и битов баланс в битието на двойката понякога е измамна. Ето ги Жана и Максим - след няколко години на щастлив брак стигат до сериозно преосмисляне, до подозрения, до обвинения от всякакъв характер. Може би илюзията наистина е първото елементарно условие за спокойствието в семейството.”, коментира Ерик Асус, който е и изкусен автор на сценарии („Безсмъртният”, „Два дни за убиване”, „Туристите”). Той дебютира с радио пиеси за Френското национално радио, после пробива в киното, телевизията и театъра.

Екипът на „Илюзията в брака“ е силно впечатляващ. Филип Буков, Деси Бакърджиева и Петър Данов – трима от най-нашумелите артисти в афишите, вихрено и с прецизно изчислена ирония към всекидневните пунически войни между половете се надиграват под режисурата на Сава Драгунчев. „Стилът на четиримата е силно повлиян от стила на Стефан Данаилов, който умееше да създава невероятна атмосфера под прожекторите, изпълнена не само със смисъл и философия, но и със завидна лекота.“, коментира за „Стандарт“ топ продуцентът Кирил Кирилов, останал плътно до Ламбо в последните години в кариерата и живота му. Той неслучайно и майсторски е обединил творческите емоции на четиримата, до един свързани със Стефан Данаилов. Сава Драгунчев е дясната ръка на Мастера в НАТФИЗ, той дипломира и последния му клас, когато легендарният актьор чупи крака си и това е началото на края. Филип Буков и Петър Данов са от любимите ученици на Ламбо, не само защото са очарователни и талантливи мъжкари като него, а Деси Бакърджиева чудесно му партнира в „Стъклен дом“ и във „Фамилията“. А освен всичките си други успехи, Филип Буков разбива бокс офисите в дует с Александра Сърчаджиева в „Отворена брачна двойка“, още един от хитовете на „Ажур пико“, за който билетите свършват с мълниеносна бързина.

