Японска екзотика в Народния театър

„Жената-конбини“ по едноименния роман на Саяка Мурата е следващата премиера на камерната сцена „Апостол Карамитев“ в Народния театър на 31 януари, 1 и 11 февруари. Режисьор е Марий Росен.

Кейко е странна още от дете. Всяко нейно действие е подчинено на собствената ѝ логика, която обаче не се вписва в цялостния модел на обществото, чиито правила тя не може да проумее. Ето защо решава да се затвори в себе си и да имитира поведението на околните, за да бъде „нормална“, а не „чуждо тяло“. На 18 години започва работа в конбини и открива своя житейски рай. Конбини са магазини в Япония, където денонощно можеш да откриеш всичко. Те навсякъде си приличат, служителите са в униформи и обслужването е стандартизирано, с репетирани и майсторски отработени фрази към клиентите. В този съвършено функциониращ механизъм Кейко говори и действа точно както се очаква от нея. Да е зъбец от машината конбини за нея е не просто средство за оцеляване, а идеал на съществуване.

В ролите са Александър Тонев и Боряна Йовчева. Преводът е на Маргарита Укегава, художник е Петя Боюкова, музикалната среда е на Александър Евтимов-Шаманчето, пластиката и хореографията на Яница Атанасова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com