Мики Рурк остана без дом

Мики Рурк окончателно е загубил наетия от него дом в Лос Анджелис след съдебно решение, с което имотът е върнат под контрола на собственика му, съобщава "Ролинг Стоун".

Съдебни документи, цитирани от Page Six, показват, че жилището на улица Drexel Avenue вече е официално върнато на неговия собственик Ерик Т. Голди. Решението е постановено в понеделник от Висшия съд на окръг Лос Анджелис по т.нар. процедура по подразбиране, което означава, че ответникът не е представил защита или не е реагирал на съдебния иск в определения срок.

Според документите съдът е постановил единствено предаване на владението върху имота, без да се разглеждат искове за финансови щети. За случая първи съобщи списание People.

Процедурата срещу 73-годишния актьор започва още през декември, когато съдебно разпореждане му дава срок от три дни да напусне жилището или да погаси натрупани задължения за наем в размер на 59 100 долара. През януари Рурк е бил заснет да изнася свои вещи от къщата, а на следващия ден пред имота е забелязан и камион на компанията за преместване U-Haul. По това време източници на Page Six съобщават, че актьорът временно е отседнал в луксозен хотел в Уест Холивуд, където цените на стаите започват от около 550 долара на нощ.

Паралелно с това в интернет се появява и дарителска кампания в платформата GoFundMe, създадена от Лия-Джоел Джоунс. Инициативата има за цел да събере 100 000 долара, които да помогнат на актьора да избегне изгонването от жилището. Самият Мики Рурк категорично отрече да има каквото и да е участие в кампанията. В публикувано в социалните мрежи видео той заяви, че не е искал финансова помощ и определи ситуацията като объркваща.

Актьорът подчерта, че никога не би поискал „благотворителност“ и че не стои зад подобна инициатива.

„Имам твърде много гордост, за да моля за помощ“, заяви той във видеото, държейки едно от кучетата си. Актьорът допълни, че дори не знае как функционира платформата GoFundMe и настоя, че не би търсил финансова подкрепа по подобен начин.

Мениджърът му Кимбърли Хайнс съобщи пред TMZ през януари, че въпреки новите предложения за работа актьорът отказва проекти, които не отговарят на финансовите му изисквания. По думите ѝ Мики Рурк предпочита да работи само при възнаграждение от поне 200 000 долара на ден.

Източници, цитирани от британското издание Daily Mail, описват финансовото му положение като противоречиво.

Според тях актьорът разполага с възможности да печели значителни суми чрез филмови роли и телевизионни формати, включително участие в риалити предавания като Celebrity Big Brother UK. Същевременно обаче средствата бързо се изразходват, което често го връща в изходна позиция малко след получаването на нови доходи.

