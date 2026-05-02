Без изкуствен интелект на Оскарите

Актьори и сценарии, създадени чрез изкуствен интелект (ИИ), няма да могат да участват в надпреварата за „Оскар“, предадоха световните агенции, като се позоваха на нови правила, оповестени от американската филмова академията.

„В категориите, запазени за актьори, само роли, които са посочени в официалните надписи на филма и за които може да бъде доказано, че са изпълнени от хора с тяхно съгласие, ще се считат за допустими“, уточни Академията в новите правила, които се отнасят и за сценариите, посочва Франс прес.

Съществени промени предстоят и в категорията за най-добър международен филм, допълва ДПА.

Досега всяка държава можеше да подава само един официален филм за разглеждане в тази категория. По новите правила филм на различен от английския език може да бъде предложен и чрез спечелване на „квалификационна награда“ на международен филмов фестивал, като например „Златна мечка“ на Берлиналето или „Златна палма“ на кинофестивала в Кан.

Друга промяна е, че вече самият филм, а не държавата, която го подава като номинация, ще бъде посочен като номиниран, а името на режисьора и заглавието на филма ще бъдат гравирани върху статуетката.

В актьорските категории актьорите вече могат да бъдат номинирани за повече от една роля, ако получат достатъчно висок брой гласове. Преди това актьор не можеше да получи повече от една номинация в една и съща категория за роли в различни филми.

В други категории двойни номинации вече са разрешени. Например през 2001 г. Стивън Содърбърг беше номиниран за най-добър режисьор за филмите „Ерин Брокович“ и „Трафик“. Той спечели наградата за „Трафик“, припомня БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com