Иде фалит! Заплатите в публичния сектор са скочили с 38%

Държавният бюджет на България се движи по опасна траектория, която създава реален риск от повторение на гръцкия сценарий у нас. Това алармира изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Според него непрекъснатото помпане на разходите за заплати и пенсии все по-често се финансира чрез нови дългове, което застрашава макроикономическата стабилност на страната.

Капанът на изкуствения растеж

Иванов е категоричен, че сегашният икономически растеж е нестабилен, тъй като се крепи основно на повишеното потребление на домакинствата. Това потребление обаче е провокирано от рязкото вдигане на доходите „на хартия“, без да е подкрепено от реално производство на стоки и услуги. Този дисбаланс генерира опасен инфлационен натиск и изкривява пазара.

Заплати срещу кредити

Данните на АИКБ показват, че възнагражденията в публичния сектор са скочили с впечатляващите 38% за последните пет години. Експертът предупреди, че ако тази тенденция продължи, международните кредитори могат да спрат финансирането на страната или да наложат непосилни лихвени условия, което ще доведе до тежка финансова задуха.

Къде потъват парите?

Като основни сектори, в които се пилее огромен публичен ресурс без видими резултати, бяха посочени здравеопазването и образованието. Иванов не подмина и правосъдието: „Съдебната ни система е една от най-скъпите и същевременно най-неефективните, което е сериозна пречка пред икономическото развитие“.

Има ли изход?

От АИКБ смятат, че негативният сценарий все още може да бъде избегнат чрез смели структурни реформи, оптимизация на държавната администрация и повишаване ефективността на публичните разходи.

Бизнесът се надява на стабилно политическо мнозинство, което да прояви кураж за извършване на задължителните финансови корекции, преди дълговата спирала да стане необратима.

