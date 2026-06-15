Отиде си една от най-значимите фигури на Прехода

Неочаквано ни напусна една от най-значимите фигури на Прехода. Тодор Панайотов е един от най-бележитите представители на туристическия бранш у нас, който оставя трайна диря в зараждането и развитието на съвременното хотелиерство и ресторантьорство по морето, пише "Флагман".

След кратко боледуване на 70-годишна възраст почина топ мениджърът на Южното Черноморие Тодор Панайотов, съобщават колегите му от родния град Поморие.

Тодор Панайотов е една от най-значимите фигури на Прехода, започвайки своята професионална биография още в средата на 80-те години, като най-добрият ни представител с немски език на западните пазари, официален представител на Некерман, едновременно с това и директор на Обединението "Интерхотели".

Тодор Панайотов е първият директор на курортния комплекс "Елените", управляваше го като работническо-мениджърско предприятие, вдигайки имиджа на комплекса до сделката с Ветко Арабаджиев през 2000 г.

В периода 1994-1995 г. това е българинът, който доведе от Турция най-добрите ръководители на персонал, свързан с готварството и сервирането в условия на хотелски олинклузив.

Тодор Панайотов обучи българите на този начин на обслужване в големите хотели, подчертават днешните браншовици.

След 1995 г. той последователно ръководи хотелите на "Феста холдинг" в Поморие и големите хотелски комплекси на Братя Маринови в "Елените".

Доскоро бе генерален мениджър и управител на мащабния комплекс "Сънсет резорт" в началото на Поморие. Многократен носител на награди от Министерството на икономиката.

Тодор Панайотов е завършил Икономическия университет във Варна, специализирал е маркетинг и мениджмънт в туризма - в САЩ и Германия. Професионалната му кариера започва в к.к. "Слънчев бряг" през 1976 г., където започва от най-нисшето стъпало - пиколо. Преди да оглави комплекса "Елените" в зората на демокрацията, е бил изпълнителен директор на интерхотел "Поморие".

Погребението ще бъде утре.

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