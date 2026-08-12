Мира Добрева призна за най-трудното "не"

Журналистката Мира Добрева, любимка на милиони от малкия екран, и съпругът ѝ Жоро явно са от онези двойки, за които трудно може да се постави етикет „заедно“ или „разделени“. Двамата не живеят заедно, но не са разведени. Самата журналистка определя отношенията им като „разделени заедно“ – определение, което според нея най-точно описва ситуацията, споделя тя в новия брой на "Супер магазин".

„Понякога се налагат такива отношения, въпреки че не ни се иска да сме в тях. И терминът „разделени заедно“ е много правилен, защото е истински“, казва Добрева.

Засега нито един от двамата не е намерил достатъчно силен повод да сложи окончателен край на брака.

„За мен Жоро е голямата ми животопреобразяваща любов и не мога така лесно да я заменя с друга“, признава журналистката.

Тя не крие, че бъдещето на отношенията им остава неясно, но категорично не съжалява за преживяното.

„Не съм готова да захвърля с лека ръка нещо, което наистина си е струвало. И пожелавам на всеки човек да изживее любовта, която аз съм изживяла с него, дори и тя да е с неясен край.“

Отказала предложение за вицепрезидент

Мира Добрева разкрива и за предложение, което е получила – да се кандидатира за вицепрезидент.

„Много се изненадах, признавам! Никога не съм очаквала това да ми се случи. Нито съм го искала, нито смятам, че тази роля ми отива“, разказва тя.

Въпреки това са проведени няколко срещи и разговора. Добрева признава, че предложението не ѝ е било безразлично и около месец е обмисляла решението си.

„Това е един от най-трудните откази, които съм правила.“

Първият човек, на когото съобщила решението си, била дъщеря ѝ. Реакцията ѝ била емоционална:

„Искам да те видя и да те гледам в очите, за да ти кажа колко много се гордея с теб и да разбера как се отказва такова нещо?“. В крайна сметка журналистката решила да не приема.

„Не съм готова за това, нищо нямаше да мога да променя, а и омразата в България е много голяма. Никой нямаше да разбере, че съм тръгнала с чисто човешки и добри намерения.“

След комата започнала да гледа дърветата по друг начин

Добрева говори откровено и за тежкия период, в който е била поставена в медикаментозна кома след усложнения от перитонит. „Не искам да говоря за това, защото би звучало налудничаво“, казва тя, но признава, че преживяното е променило възприятията ѝ. „Трябва да сме абсолютно глупави, за да си мислим, че всичко свършва със смъртта.“ Първите месеци след болницата са били като в мъгла. Когато излязла, вече бил настъпил друг сезон. „Когато излязох от болницата, беше минал цял сезон. Беше станало есен, а моите спомени бяха, че е лято.“ Съпругът ѝ Жоро я взел от „Пирогов“. Тя все още не можела да седи нормално и трябвало да легне на седалката на автомобила. Тогава видяла дърветата.

"Аз, ако сега оживея, много ще гледам дърветата, много ще им гледам короните и много ще ходя по планини. Няма да слагам слушалки – защото принципно винаги имам да слушам книга или някакъв подкаст". Днес тя казва просто: „Много им се радвам.“

Молитвата за син и пътуването до Божи гроб

Мира Добрева свързва вярата си и с появата на сина си Георги. Тя разказва, че двамата с Жоро дълго се молили да имат дете. „Ние много се молихме синът ни да се появи, а той се бавеше. И отидохме на Божи гроб.“ Посещението в Светите земи остава един от най-силните спомени за журналистката. Тя дори пази до днес белия шал, който си купила за посещението. „Купих си един бял шал да си наметна главата, който и досега е жив и здрав и много си го пазя.“ Когато влязла в храма, един от свещениците ѝ казал: „Искай, искай!“ В този момент обаче тя не успяла да изрече конкретна молба.

„Въпреки че бях отишла за дете, там вече нямах думи, с които да моля. Само изпитвах благодарност, че съм на това място.“ След посещението Мира си тръгнала с усещането, че желанието ѝ ще се сбъдне.

„Излязох изключително спокойна, че чудото ще се случи, и то стана точно така. Бог е велик! И ни дава всичко, което поискаме."