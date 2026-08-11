Драма с млад мъж на Витоша

Млад мъж е пострадал при падане в района на Резньовете на Витоша, където има катерачни маршрути. Заради травмите на двата му крака и трудния терен се е наложило да бъде извикана въздушна линейка, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Сигналът е подаден около 12:30 часа вчера. Спасителите бързо преценили, че случаят е спешен, и поискали помощ от въздушния медицински екип.

Хеликоптерът пристигнал около 14:00 часа, но теренът се оказал сериозно препятствие. Пострадалият първо трябвало да бъде изведен от спасителите до по-равно и подходящо за кацане място, след което бил качен на борда.

Мъжът е транспортиран до болница.

Още два инцидента – този път с велосипедисти

Планинските спасители са провели и две акции в района на Боровец, в байк парка.

И двата инцидента са били с велосипедисти. Единият пострадал е получил травма на ръката, а другият – на крака.

От ПСС съобщават, че към момента условията за туризъм в планините са добри. Температурите са между 15 и 20 градуса, а по високите части духа слаб вятър.