Военен хеликоптер се включи в гасенето на големия пожар над село Антон
Общо 226 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие
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Общо 226 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие
Трагедията е станала край планината Ололокве
Огънят бушува в землището на село Тлачене
Стихията изпепели вече 1500 декара площ
Хеликоптер го откара в болница
Главният комисар Джартов разказва, че 10 отряда огнеборци от вчера гасят 2000 декара в Тракия
Огненият ад е захапал и гората
Двама души са загинали
Било с близки в черешови градини в района
Докарали дребосъчето до София, откъдето го взели с детски реанимобил
Купил си го със свои пари
Потънал е при добро време на близо 2 километра от брега
Будни граждани изразиха предположения, че въздушната линейка е кръжала толкова дълго
Трагедията се случи в Полша
Дори за хеликоптери е трудно да се включат в гасенето
Битката с огнената лавина у нас продължава. Днес се очаква у нас да пристигне и четвъртият последен хеликоптер, който България поиска по Механизма з...
Пламна гора в местността Бакаджик, пожарникарите изнемогват
В гасенето участват над 120 души, включително служители на пожарната, горски служби, доброволци и работници на община Струмяни.
. Огънят се разрази в петък вечерта
Измислени са начини за улесняване на дейността на пилотите