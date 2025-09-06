Ден 10. Продължава лютата битка с пожара в Рила

Ситуацията остава тежка с пожара в Национален парк "Рила",

който продължава да се разраства. Десети ден продължава битката с огъня.

До късно снощи продължиха работа десетки пожарникари, служители на парка горски , военни и доброволци, но силният вятър вдигаше пожара върхово. Огнени езици и черен дим се наблюдаваха по пътя Симитли-Банско. Горяха сухи треви, хвойнови храсти и гора, предаде БНР.

Най-много сили имаше по северния фронт на пожара,

който е и най-труден, но огънят продължава да превзема нови територии.

Усилията на екипите, които са останали и през нощта, за да не допуснат разрастване по периметъра, са били без успех.

Близо сто огнеборци ще работят днес на терен, но

без летателна техника пожарът няма да бъде овладян,

категорични бяха те.

Вчера военният хеликоптер пристигна в планината над Симитли, но не можа да гаси от въздуха. Официални причини не бяха съобщени.

