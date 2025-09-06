Общество

Ден 10. Продължава лютата битка с пожара в Рила

Дори за хеликоптери е трудно да се включат в гасенето

06 сеп 25 | 8:12
300
Иван Ангелов

Ситуацията остава тежка с пожара в Национален парк "Рила",

който продължава да се разраства. Десети ден продължава битката с огъня.

До късно снощи продължиха работа десетки пожарникари, служители на парка горски , военни и доброволци, но силният вятър вдигаше пожара върхово. Огнени езици и черен дим се наблюдаваха по пътя Симитли-Банско. Горяха сухи треви, хвойнови храсти и гора, предаде БНР.

Най-много сили имаше по северния фронт на пожара,

който е и най-труден, но огънят продължава да превзема нови територии.

 

Пожар унищожи десетки животни във ферма, човек е жестоко пострадал
30 август | 7:43
465

Усилията на екипите, които са останали и през нощта, за да не допуснат разрастване по периметъра, са били без успех.

Близо сто огнеборци ще работят днес на терен, но

без летателна техника пожарът няма да бъде овладян,

категорични бяха те.

Вчера военният хеликоптер пристигна в планината над Симитли, но не можа да гаси от въздуха. Официални причини не бяха съобщени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Пожар
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Loros
преди 12 минути

ЩЕ УГОЛЕМИТЕ ПЕНИА СИ С +11 CM ЗА 28 ДНИ! Ще се радвате на страхотен сексуален живот, твърди и силни ерекции и младежка сексуална дееспособност, благодарение едва на една промяна!:---- https://da.gd/vigamax

Откажи