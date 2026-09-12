Военни хеликоптери се включиха в гасенето на големи пожари Стара Загора и Благоевград
Огнена стихия бушува в землището на Община Гурково
Следете всички новини, анализи и коментари за Гасене. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Огнена стихия бушува в землището на Община Гурково
Огънят избухнал два пъти в дома на семейство в село Лозен, докато родителите отсъствали
Белград поиска помощ от ЕС за пожарите едва след критики защо кандидатът за членство предпочете руския Ил-76
Огънят бушува в землището на село Тлачене
Огнена стихия в няколко села
Огнеборци от града и областта са хвърлени срещу пожара, а силното задимяване прави преминаването опасно
Военни се включиха в битката, докато изтощени пожарникари продължават да се борят денонощно
Активните огнища на Евия и в Коринтия са загасени, няма пострадали хора, но властите предупреждават за критичен риск от нови пожари
Огнеборците твърдят, че един от водачите е обикалял нервно, а хора от „Ботунец“ са се стекли на мястото
Огънят е овладян, дежурни екипи останаха през нощта, а тлеещото огнище ще бъде засипано с пръст
Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград
За щастие няма пострадали
На 700 декара площ засега горят и ценни екосистеми
Засега няма информация да има пряка опасност за населените места
Обявено е частично бедствено положение
Дори за хеликоптери е трудно да се включат в гасенето
Високите температури са още един фактор, който влияе върху бурното разпространение на пожарите
Към момента пожарът е локализиран
Пожарът е локализиран, но на място ще останат дежурни групи за наблюдение
Пожарникари и доброволци гасят основно на ръка заради труднопроходимия терен