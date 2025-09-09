Военни се намесват в огнения ад край Свиленград

Пожарът в Сакар продължава да бушува.

Военнослужещи от военно формирование – Хасково ще се включат днес в гасенето му. Той обхвана площ от около 5000 декара между селата Младиново, Лисово и Костур.

В гасенето участват 13 екипа на пожарната, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли, съобщава БНТ.

Хеликоптер "Кугър" ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.

Обявено е частично бедствено положение в община Свиленград, опасност за населените места няма.

Горят предимно пасища и горски масиви, като огънят продължава да се разраства, съобщават от Областна администрация - Хасково.

Борбата със стихията е силно затруднена от силния вятър и труднодостъпния терен, информира Нова телевизия.

Към този момент няма опасност за населените места.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com