Военни се намесват в огнения ад край Свиленград

Обявено е частично бедствено положение

09 сеп 25 | 7:30
Фатме Мустафова

Пожарът в Сакар продължава да бушува. 

Военнослужещи от военно формирование – Хасково ще се включат днес в гасенето му. Той обхвана площ от около 5000 декара между селата Младиново, Лисово и Костур.

В гасенето участват 13 екипа на пожарната, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли, съобщава БНТ. 

Хеликоптер "Кугър" ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.

Обявено е частично бедствено положение в община Свиленград, опасност за населените места няма.

Горят предимно пасища и горски масиви, като огънят продължава да се разраства, съобщават от Областна администрация - Хасково. 

Борбата със стихията е силно затруднена от силния вятър и труднодостъпния терен, информира Нова телевизия.

Към този момент няма опасност за населените места. 
 

