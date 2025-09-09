Военни се намесват в огнения ад край Свиленград

Пожарът в Сакар продължава да бушува.
Военнослужещи от военно формирование – Хасково ще се включат днес в гасенето му. Той обхвана площ от около 5000 декара между селата Младиново, Лисово и Костур.
В гасенето участват 13 екипа на пожарната, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли, съобщава БНТ.
Хеликоптер "Кугър" ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.
Обявено е частично бедствено положение в община Свиленград, опасност за населените места няма.
Горят предимно пасища и горски масиви, като огънят продължава да се разраства, съобщават от Областна администрация - Хасково.
Борбата със стихията е силно затруднена от силния вятър и труднодостъпния терен, информира Нова телевизия.
Към този момент няма опасност за населените места.
