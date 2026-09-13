Военни се намесват в огнения ад край Свиленград
Обявено е частично бедствено положение
Следете всички новини, анализи и коментари за Сакар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обявено е частично бедствено положение
Те са обновени по проекти по програма за трансгранично сътрудничество
Вятърът и високите температури разпалват огнища
Поради високите температури и силния вятър пожарът се разраства
Тежко остава състоянието на доброволеца, който пострада при пожарите в Сакар
Пожарите са избухнали в гориста местност и ниска растителност
На терен работят 10 екипа пожарникари
В момента на място работят 13 пожарни екипа и два булдозера
Заради човешка небрежност 650 декара гора са унищожени
Изгорели са 2400 декара гори, треви и храсти
Още две защитени зони на територията на Хасково също предстои да бъдат обявени
Борбата с огнената стихия обедини пожарникари, горски и доброволци
След десетилетия, в които се считаше, че белошипата ветрушка, известна още и като „малък сокол", не се размножава у нас, колонията в сакарското село Л...
Природозащитниците от „Зелени Балкани" са поставили над 70 изкуствени гнездилки за завръщащите се родната фауна изчезнали птици В защитена зона ,,Сак...
След трепетно очакване белошипите ветрушки се завърнаха от дългото си пътуване в ,,родната" си колония в района на свиленградското село Левка. „Първа...
Долменът край Хлябово е най-големият на БалканитеТуристи се тълпят пред кромлеха в Долни Главанак Каменна атракция представи преди дни на хасковлии г...