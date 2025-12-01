Хотели биха шута на студентите за 8 декември

За празника на студентите - 8 декември, част от хотелите и къщите за гости в Банско и близки населени места няма да приемат студенти. Решението на собствениците е заради тежки материални щети, по време на предишни празнувания. Въпреки това, 5000 студенти се очаква да прстигнат в зимния курорт. Банско остава предпочитана дестинация и тази година.

Сумата, която студентите ще отделят за празничните дни варира, според местата за настаняване и избраното заведение за празничната вечер. „За всеки джоб имаме предложение, като цените тази година за две нощувки, две закуски и празнична вечеря на 8 декември, при нас започваха от 129 лева и варираха до 299 лева. "Хотелът е напълно резервиран за празника, като интересът е концентриран основно към по-големите студентски групи. Смело мога да кажа, че не сме имали инциденти до момента и за тази година нямаме притеснения. Всяка година работим с множество студентски групи и опитът ни показва, че когато организацията е добра, празникът протича спокойно“, обясни Веселин Стоименов, финансов директор на хотел пред Бтв. Студентите имат един акцент върху купона, върху партито. Там осигуряваме DJ за празниците, работим малко по до късно, за да задоволим техните желания и техния празник“, каза Николай Георгиев, собственик на механа в Банско. Цените в заведенията в Банско не са се променили, спрямо миналата година, твърдят от бранша. Празничната вечеря за студентския празник варира между 65 и 100 лева, а свободни места почти липсват. В града ще има засилено полицейско присъствие в празничните дни, ще се правят и масови проверки за алкохол и наркотици на пътуващите в района.

