Кметът на София призна за златното паркиране

От Нова година синята и зелената зона в София най-вероятно няма да поскъпнат. За това призна столичният кмет Васил Терзиев, който днес оповести временна организация от 1 декември на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“. Очаква се огромни проблеми със сметта от утре в тези квартали.

Преди дни Столичната община обяви, че ще обжалва решението на Административния съд София - град за въвеждането на по-скъпата синя и зелена зона.

"Каквото реши съдът", обаче днес каза кметът на София Васил Терзиев и така коментира спирането от съда на разширяването на зоните за паркиране в София.

Терзиев посочи, че достатъчно е споделял вижданията си за това защо тази реформа е необходима.

"В крайна сметка в една правова държава има съд. На базата на определението на съда, ще решим какви са последващите действия, но е много трудно да има ред, каквато и да било реформа на паркирането, да има средства за облагородяване на градската среда в тези зони, където би се разширила зоната за паркиране, когато това нещо не се случи", добави той.

Нови правила за старите автомобили

До 5 пъти се разширява обхватът на т. нар. нискоемисионни зони в София. От 1 декември до 28 февруари най-старите и най-замърсяващи коли няма да могат да влизат в центъра на града, припомни още той..

Колите от втора екокатегория няма да могат да влизат в т. нар. „малък ринг“ – между улиците „Опълченска“, „Васил Левски“, „Скобелев“ и „Патриарх Евтимий“.

А в „широкия център“ – между булевардите „Константин Величков“, „Сливница“, „Ситняково“ и улица „Сребърна“ през следващите месеци няма да могат да се движат най-старите и замърсяващи автомобили – от 1 екокатегория.

180 камери на общината ще следят за това дали автомобилите от I и II екокатегория влизат в центъра на града.

Пешеходната зона

За паркинга при пл. "Александър Невски" Терзиев посочи, че от утре тази зона ще бъде пешеходна и добави, че се надява това да е трайно.

"От утре няма да има стотици коли, които бяха стигнали до входа на самия храм", заяви кметът.

