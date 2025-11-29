Журналист разкри хулиганските прояви на ПП в нощта на протеста. Грозни сцени

Журналист разкри хулиганските прояви на ПП в нощна на протеста. Хората на Ивайло Мирчев направили куп провокации в кулоарите, където са стаите на ДПС-Ново начало. Това разказа пред "Пик TV" журналистът Теодор Стефанов.

Той каза, че въпросните хора от ППДБ са били вътре в сградата подготвени и с ясна цел да търсят провокации, които да излъчват на живо през телефоните си. Затова и се позиционирали пред стаята на парламентарната група на ДПС-Ново начало.

Един от хулиганите, представен в последствие като уж жертва на насилие, дори си позволил своеволието да ритне народния представител Йордан Цонев. Свидетелка на атаката станала и жена от хигиенния персонал на Народното събрание.

"Бях в комисията по финанси, отидох към 18:30 в момента, в който започваше протестът пред Партийния дом. Видях един брифинг на Асен Василев, който показваше едни двама младежи и обяснява как били бити от депутат. Един с дълга коса извади телефон и започна да снима Йордан Цонев. Тези младежи бяха срещу стаята на ДПС-Ново начало.

Те бяха там с идеята да направят провокация и да снимат. Ивайло Мирчев дойде, извади своя телефон и започна да снима. Другият младеж завря телефона си в лицето на Йордан Цонев. Дойдоха и други младежи, попитах как ги пускат там“, разказа какво се е случило Тодор Стефанов.

Журналистът сподели, че вторият младеж - с дълга коса, който в петък се появи по bTV, е ритнал по крака на Йордан Цонев. Имало и свидетел - жена, чистачка в парламента.

"Никога не съм го виждал този човек в Народното събрание. Те бяха подготвени“, разказа още той.

"Излизайки от парламента първият младеж излезе от входа на "Дондуков“ и взе една карта на сътрудник, която дава пълен достъп до сградата. Той взе тази карта и започна така да я размята пред лицата на трима полицаи, казвайки им, че той е над всички и той може да влиза и излиза в тази сграда, защото имал този пропуск. Аз влязох с него в конфликт. Има разлика - сътрудник не е журналист или депутат. Отпред, отвън до колата бяха Божидар Божанов и Кирил Петков. Знам каква беше идеята на младежкото ПП - заплахи, бомбички и провокации“, продължи Стефанов.

Той каза, че има на запис гласа на младеж от ПП, който казал, че имал разрешение да се започва. "Какво да се започва? Да бият полицаи и журналисти ли", попита репортерът.

Теодор Стефанов разкри, че хората от ППДБ, са били предварително подготвени, за да предизвикват безредици в Народното събрание с депутати от ДПС-Ново начало и да излъчват сценките на живо. Освен това Ивайло Мирчев крещял, за да насъсква своите хора, които нападнали кола на НСО, но объркали тази на Цончо Ганев с тази на министър Жечо Станков.

Стефанов дори показа и кадри как Ивайло Мирчев лашка с други хулигани бус на жандармерията, опитвайки се да го обърнат.

