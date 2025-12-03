Бобокови се разкриха. Държат юмрука на Радев

Близките на президента бизнесмени Атанас и Пламен Бобоков признаха днес подкрепата си за партия на Румен Радев.

Президентът да вдигне юмрук и да каже "напред", призова Атанас Бобоков, чийто син е в ареста за участие в погромите по време на протеста в понеделник. И ще ги изметем, злостно добави Пламен Бобоков.

Атанас Бобоков заяви, че ако президентът направи партия, ще я подкрепи.

Брат му Пламен Бобоков, който бе уличен със записи във връзки и с президентския съветник Пламен Узунов, и с водача на „Промяната“ Кирил Петков, заяви, че има по-различно мнение. Той каза, че не поддържа комуникация с президента, но добави, че го уважава много.

Братя Бобокови отрекоха да финансират протестиращи и политически партии, но съобщиха, че занапред смятат да финансират партии. Пламен Бобоков определи Васил Божков като "добър човек, с когото си пушели пуричките", но нямали общ бизнес.

Братя Бобокови се появиха в студиото на бТВ, за да защитят арестувания 18-годишен син на Атанас Бобоков - Божидар. За него от СДВР обявиха, че е палил кофа за боклук и освен това е организирал и други участници в погромите и атаките срещу полицията.

Бащата заяви, че младежът се намира в следствения арест за 72 часа, а с него е разговарял само адвокатът му.

"Голяма лъжа е това за контейнерите, за това, че е организирал протести. Това е 18-годишен младеж, който учи в елитно училище. Абсурд е да се включи във вандалски прояви, така е възпитан. Слава богу, че е арестуван пред клон на банка така че има записи. Нито има качулка, нито има шапка, няма нищо в ръцете си, има 20 лева в джоба си", обясни Атанас Бобоков. По думите му младежът е отишъл на протеста заедно с майка си, а после са се разделили.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com