Борисов за протеста: Мирната част свърши златна работа!

Искам да разделя протеста на две и да поздравя всички тези, които направиха първата част на протеста. В интерес на истината свършиха златна работа. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

Втората част е съвсем друга тема. Мисля, че всички си дадоха сметка какви хора в последствие биха искали да управляват държавата, продължи Борисов.

Протестът бе обявен срещу бюджета. Оставка на правителството искат политическите лидери, каза Борисов. От първия ден на този бюджет всички от ГЕРБ сме казали, че е лош бюджет, компромисен, коалиционен. Този протест свърши изключително добра работа за нас - върна се процесът такъв, какъвто би трябвало да бъде, посочи бившият премиер.

Вчера съм провел над 100 разговора, защото видях мои приятели на протеста. И ги попитах по каква работа сте на този протест. Те ми казаха нали и ти си против този бюджет. Затова събрах ГЕРБ и казах изтегляме бюджета, разказа Борисов.

Вчера и ДПС-Ново начало бяха на срещата. Не бяха на изявлението, защото се върнахме към това, което беше в началото, което е подписано - правителство на малцинството с подкрепата на ДПС-Ново начало без постове, без комисии. Г-н Пеевски бе така добър да се съгласи с всички мои предложения, заяви Борисов.

Ако сега падне правителството, следващите 3-4 месеца ще има хаос, защото знаете как работят служебните правителства. Цените ще отидат в небесата! Еврото ще бъде дискредитирано. Така ще се компрометира еврото, че може следващото правителство да стане първото, което поиска да излезе от еврозоната, посочи Борисов. Дори германците признават, че не са се справили с еврото. Хърватите - също. Първите 6 месеца, една година, са много критични, трябва да сме много единни тези които подкрепят еврото, призова лидерът на ГЕРБ.

Относно бюджета Борисов каза още: "Помолих всички обсъждания на бюджета да бъдат публични, за да се види къде са касичките и сега, за да балансираме бюджета отново режем капиталови разходи.

На въпрос кой иска оставката на кабинета, Борисов заяви: Политическите лидери искат оставката. Протестът бе обявен срещу бюджета."

Днес ГЕРБ има рожден ден и искам да кажа какво добро сме направили. ГЕРБ направи всичко добро в София от 90-та година насам, изтъкна Борисов.

"Хората, които сега са на 19 години, не знаят какво беше на Лъвов мост, на "Ситняково", на Телевизионната кула. Пречиствателни станции, най-хубавото метро. Искам да кажа какво е направила партията за София, защото последните 2 години Държавна сигурност не направи нищо. Протестът беше разрешен на едно място, но премина в шествие", негодува Борисов.

"Този път полицията се справи много добре, против съм оставката на Даниел Митов. Безредиците бяха организирани. Единият Бобоков заравяше боклуци в полето, другият не знам в какво ме обвинява. Моите деца си бяха в нас", заяви Борисов, отговаряйки на въпрос за обвиненията на братя Бобокови, отправени от ефира на БТВ.

"ПП-ДБ като внесат вота на недоверие, ще могат да се преброят отново и да видим кои са следващите управляващи. В залата ще се убедим дали имаме подкрепата на ДПС-НОВО НАЧАЛО. С колегите от БСП и ИТН нямаме никакви разногласия вече. Приеха промените на нещата, които дразнеха опозицията с касички и подобни неща", завърши председателят на ГЕРБ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com