Цветанка Андреева пред "Стандарт": Снощният погром е саботаж срещу държавата

БСП е в управлението, но и на площадите. Извънреден вот застрашава бъдещето на ИТН, казва политологът

- Румен Радев е чужд проект

- Лидерите на ПП не успяха да контролират протестиращите

- Тече сценарий срещу членството ни в еврозоната

- Г-жо Андреева, на какво бяхме свидетели в понеделник вечерта, когато се случиха уличните протести в София и още няколко града в страната по повод план- сметката на държавата за догодина?

- Имаше голям граждански протест, на който обаче видяхме как се радикализира обстановката с цел политическа дестабилизация – с много проблеми и с неясен изход.

Протестът имаше за цел да стресира властта, но той сам по себе си не дава никакви решения.

- Правителството на Росен Желязков изтегли бюджета и ще стартира нова процедура, което според експерти значи, че България ще има разписана сметка за приходите и разходите едва през март догодина, когато вече би трябвало да се разплащаме в евро...

- ...Опасявам се, че има властови центрове, които целяха точно това. Анализаторите от месеци предупреждаваме за това. И ето, че във вторник осъмнахме с искането на Радостин Василев - един от парламентарните лидери - за прекратяване на членството ни в еврозоната. На улицата имаше хора с подобни нагласи. Притеснителното е, че се обединяват много различни като идеологии формации, които до този момент не можеха да поднесат никаква управленска алтернатива и не бяха способни да поемат властта в държавата. Видяхме и претенцията на Румен Радев отново да бъде емблема и на този протест. Ще видим дали може той, заедно с „Възраждане“ и с либералната коалиция да предложат алтернативно управление на държавата или отново ще влезем в политическата спирала от дестабилизации и предсрочни избори.

- В нощта на протеста, след като президентът за втори път вдигна юмрук срещу държавата, лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски каза: Радев иска да заграби властта с кръв...

- Радев подготвяше идейно радикализацията. Този човек удряше по правителството от амвона на неговата висока държавна позиция. Непрекъснато обясняваше колко днешното управление е проблемно. Да не забрявяме, че той иска да отстрани правителство, което е със силна проевропейска ориентация и което ни вкара в еврозоната.

В понеделник вечерта говорители на Радев казаха, че политическата борба може да бъде изведена докрай само от президента Радев. Визирам бившия говорител на служебни кабинети Антон Кутев. И ето тук е големият въпрос: може ли гражданският протест да се еманципира от влиянието на Радев, или отново ще застане под неговия юмрук. Във вторник президентът пак вдигна юмрук. Първия път за втори мандат, сега за властта в държавата.

- А ще бъде ли допусната употребата на млади хора като тези, които протестираха по площадите?

- Това е най-големият риск. Повечето от тези хора със сигурност имат политически симпатии. На пръв прочит като профил те са различни: има и граждани, които не са партийно пристрастни. Вижте, младите по природа са доста по-склонни да се бунтуват срещу властта. Но кой може да лидира и да удовлетвори исканията им? Очевидно това не са водачите на ПП-ДБ. Те не успяха да контролират протеста. Кирил Петков го заведе пред централата на ДПС и след това нещата излязоха от контрол. Видяхме режисиране на хора, които са свързани с президента Радев – примерно на представител от семейството на бизнесмена Атанас Бобоков.

- Да, синът му Божидар, който е на 19 години, беше арестуван след като е насочил пламтяща кофа за боклук срещу полицаи...

- ... Всички осъдиха тази грозна част от протеста. Но бяха арестувани хора с приготвени пари...

- Да, от полицията съобщиха за гражданин, у когото са намерени 31 000 лв. и копюри с имена на улиците на протеста.

- Което показва, че е налице сценарий за дестабилизация на държавата. Тревожно е и изключването на тока. Неслучайно енергийният министър Жечо Станков каза, че се подозира злонамереност. Едно е излизането на младите хора, съвсем друго е тази режисура, която иска да тласне протеста в услуга на чужди за държавата сили. Защото ако Радев се яви алтернатива на сега управляващите, това означава че страната поема съвсем друг курс на развитие.

- И може би при служебно правителство няма да бъде допуснато да въведем еврото...

- Разбира се – саботаж на членството ни в еврозоната, придвижване на държавата ни към влиянието на Русия. Изключително опасни процеси забелязахме на протеста. Подпалването на огън пред централата на ДПС – Ново начало е нещо, с което гражданите не бива да се съгласяват. Защото става въпрос за партия със силен етнически вот. ДПС е част от българската партийна система и изключително важно е нейният електорат да участва в гражданския процес. В този смисъл лидерът й трябва да е гарант за стабилността в обществото.

- Пеевски вече каза, че няма да допусне анархия и хаос в държавата. А каква е прогнозата ви за скорошните политически процеси в страната – и ще успее ли Радев да обедини различни по идеологиите им партии срещу управляващите? И в тази връзка подозирате ли чужда намеса в организацията на тези процеси в България?

- Самият Радев е чужд политически проект. Като президент той беше пакетиран в стратегия, изработена на Изток от България. Той е продукт на прокремълската пропаганда у нас. Винаги, когато става дума за енергийна сигурност, той защитава руските интереси.

Той стои зад скандалния договор с „Боташ“.

Тече нов етап от кремълски политики, които са свързани с хибридната война, с превземане на държави, територии, членки на ЕС. Това е голямата опасност, не толкова смяната на властта. Да не забравяме, че Радев успя да обедини необединените преди 5 години, когато вдигна юмрук. Тогава на площадите пак бяха и „Възраждане“, и либералите, създаде и ПП.

- Ще успеят ли управляващите да удържат властта?

- ГЕРБ и ДПС са силни политически партии. И в управлението, и в опозиция те показаха, че могат да оцеляват. Те са в кондиция и за

предсрочни избори. Но тук залогът не е партиен, той е национално политически. Влизането в еврозоната е последната стъпка за интеграцията ни в европейските структури. Затова болката на проруския интерес в България е толкова голяма. Идеята е да се удари посоката на държавата.

- А къде са в тези смутни времена БСП и ИТН? Защо говорим само за партиите на Борисов и Пеевски, при положение че не ДПС, а хората на Слави Трифонов и Атанас Зафиров са официално във властта? Първият лидер – човек на Радев, вторият – приятелски настроен към Русия, но срещу войната.

- Слабото звено в тази коалиция е БСП. ГЕРБ се обедини с тях за да се създаде анти кризисно правителство, което да извади държавата от спиралата на предсрочни избори.

БСП е в управлението, но и на площада. Разпознаваеми лица на левицата се снимаха на протеста. Части от БСП са и при президента Радев. Така че, виждате че БСП се е окопала на много места на политическата арена.

За ИТН едни предсрочни избори застрашават оцеляването им като партия. Те тръгнаха като популистки проект, наистина бяха много близко до президента. Как ще ще поемат нов курс и ще дестабилизират ли коалицията предстои да видим.

