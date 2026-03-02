На избори с "наше МВР": Как Дечев превръща полицията в инструмент за репресии

Помните ли онзи разобличаващ „Продължаваме промяната“ запис от пролетта на 2023 г., в който лидерите на партията откровеничеха, че ако изборите са честни, електоралната им тежест би била едва 10% с все „Демократична България“? Ако сте се чудили какво са означавали думите на председателя на формацията Асен Василев, че именно затова трябва да направят вота „с наше МВР“, то в момента го наблюдаваме нагледно. Демонстрира го безпределно ясно служебният вътрешен министър Емил Дечев.

През уикенда Дечев, който далеч не случайно е сред знаковите лица на традиционно взаимодействащия си с ПП-ДБ грантаджийски Съюз на съдиите в България, даде летящ старт на процес, който носи всички издайнически белези на целенасочена стратегия за манипулирането на предстоящите парламентарни избори чрез натиск, сплашване и репресии. От всички 28 шефове на областните дирекции на МВР, смени 23-ма или над две трети. С това направи решаваща стъпка по овладяването на средните нива на системата, като сложи удобни хора, които безропотно ще изпълняват всяко негово разпореждане в предстоящите ключови седмици от предизборната надпревара.

Нерегламентираният трети играч във вота

Въпросната стъпка обаче е едва първата от цяла стратегия, която цели да превърне полицията в инструмент за репресии, а по този начин – и в ключов играч в кампанията за парламентарния вот. Следващата ще е нов – надграден - римейк на филм, който вече сме гледали по времето на близкия и като идеология, и като партийна свързаност предшественик на Дечев начело на МВР – Бойко Рашков.

Докато самият Рашков беше вътрешен министър, той въведе нечувания до онзи момент предизборен инструмент „предупредителни протоколи“. С тях масово бяха привиквани в полицията представители на партиите-опоненти на формацията, от чийто редици е депутат в момента – ПП-ДБ, с единствената цел да бъдат сплашвани и тормозени. Акцията обаче се обърна срещу авторите си с ефекта на бумеранг. Причината е, че т.нар. „предупредителни протоколи“ не носят правни последствия, но пък имат напълно реални публични такива. Така, след първоначалния шум и хвалби, че уж с тях се превенира купуването на вот, лъснаха и бяха заклеймени в обществото като нерегламентиран инструмент за репресия. Какъвто са и в действителност.

Затова сега Дечев е решил да вземе „на въоръжение“ други опции в законодателството – обиски по неотложност и бързи производства по текстовете в НК за престъпления срещу избирателното право и т.нар. „търговия с гласове“.

Според юридическите норми тези инструменти могат да се прилагат само по изключение, но планът на служебния вътрешен министър е да бъдат използвани масово по време на кампанията. Възползвайки се от факта, че обиските по неотложност се одобряват постфактум от съда, а доказателствата се събират от полицията, но по закон - под надзора на държавното обвинение.

Акция 2 в 1

Така отново ще наблюдаваме шумни акции, заклеймяващи без надлежните доказателства политически опоненти на ПП-ДБ. А когато делата паднат в съда именно заради липсата на достатъчно уличаващи данни, вината ще бъде хвърляна върху прокуратурата с твърдението, че тя не си е свършила работата пред Темида.

Или иначе казано – акция 2 в 1, в която полицията ще играе ролята на бухалка за изборен терор срещу неудобните и на инструмент за допълнително очерняне на държавното обвинение, което ПП-ДБ, ССБ и останалите присъдружни организации от тази мрежа отдавна се опитват да овладеят в полза на задкулисието, чиито пешки са. И което сега, използвайки факта, че успя да овладее МВР, ще се опита служебно да „напомпа“ резултатите на ПП-ДБ, чийто рейтинг потъна с унищожителна скорост в електоралната бездна след разкритията за съучастието на знакови лица на коалицията в създаването и функционирането на сектата на „петроханското“ гуру-педофил Ивайло Калушев. Секта, която отне живота на 15-годишно момче, почерни бъдещето на още незнайно колко деца-жертви и нямаше да съществува, ако не беше подкрепена и финансирана от емблеми на същите тези ПП-ДБ, които сега отново се опитват да овладеят държавата. На цената на демокрацията. Превръщайки полицията в инструмент за политически репресии

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com