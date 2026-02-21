Камелия Нейкова: Цицелков трябва да напусне и ...

Премиерът Андрей Гюров не ни е обяснил какво представлява ролята на вицепремиера по честността на изборите. Това каза в „Тази сутрин“ председателят на ЦИК Камелия Нейкова. Тя определи първата ѝ среща със служебния министър-председател като ползотворна – обсъдена е подготовката на органа за предстоящите парламентарни избори.

„Дали ще е вицепремиер по изборите, или министър, който отговаря за изборите, ЦИК ще работи с когото и да е. Дали ще е нарочен такъв, който ще прави само това, или ще е друг, който ще е министър и ще съвместява отговорността на изборите - няма значение.

Според нея подалият оставка като вицепремиер по честността на вота Стоил Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към ЦИК.

"Няма да коментирам качества и експертиза - неговата вече беше заявена. Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към ЦИК, смята Нейкова. „ОС към ЦИК е съвет на неправителствени организации, които само подпомагат дейността на ЦИК, независимо че идват на заседанията ни, за което имат право. Самите организации имат право да предложат кой да ги представлява, затова с колегите ще отправим препоръка организацията, която Цицелков представлява, да предложи друго лице. Още повече и след информацията на ЕК, че Цицелков има забрана за участие в наблюдение на избори“ допълни Нейкова.

Относно тестовете на членове на секционни комисии, Нейкова посочи, че тя ще бъдат онлайн и ще бъдат достъпни от рано, така че хората имат възможност да се запознат с правилата за гласуване и как ще се попълват протоколите.

„Не са задължителни, защото законът не го изисква – да има обучение и да бъдат сертифицирани. Предходни години сме предлагали да има изпит, за да се поддържа един потенциален състав на обучени български граждани, които да бъдат членове на секционни избирателни комисии. СИК е тази, която брои и отчита резултата. В ЦИК не се брои нищо, при нас пристигат само едни протоколи, попълнени числови данни. Идеята на г-н Гюров е след тези обучения, те да преминават тестове за тяхната подготовка, но това е първоначална идеята, която ще се развие“.

