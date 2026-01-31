Пълен обрат с партия "Трети март"! Съдът я поряза

Пълен обрат с партия "Трети март", която три пъти предложи на Румен Радев да й стане лидер, а той категорично отказа. Малко след като партията обяви, че ще кандидатства за "Гинес" с най-краткия срок за регистрация, стана ясно, че формацията изобщо не е вписана от съда.

Софийският градски съд отказа регистрация на партия "Трети март". Решението е от 30 януари, петък, съобщиха от институцията. Основната причина за отказ е в декларациите на учредителите.

По делото били предоставени 616 декларации за индивидуално членство. Те обаче били без дати и не можели да обусловят извод, че учредителното събрание е проведено съгласно закона.

"Липсата на поставени дати в декларациите прави неясен конкретния момент на извършване на волеизявлението и препятства преценка дали към датата на провеждане на учредителното събрание съответните членове-учредители притежават необходимите качества и дали са налице обстоятелствата, относими за индивидуално членство на декларатора - гражданство, избирателни права съгласно българското законодателство, нечленуване в друга политическа партия, липса на законова забрана за партийно членство и други подобни", посочна съдия Валерия Братоева.

Решението може да се обжалва пред ВКС.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com