Тръмп с тежка заплаха! Предупреди какво ще се случи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака „много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток. Тръмп обяви това в интервю за в. „Файненшъл таймс", цитирано от БТА, предаде Би Ти Ви.

Американският президент отбеляза, че срещата му с китайския президент Си Цзинпин, която е насрочена за края март, може да бъде отложена.

„Мисля, че Китай също може да помогне, защото Китай получава 90% от петрола си от протока", подчерта президентът на САЩ във връзка с мерките, които се опитва да приложи за отмяната на наложената от Иран блокада.

Тръмп допълни, че би искал да знае каква е позицията на Пекин, преди да направи визитата си.

По думите му страните, които получават енергоносители през Ормузкия проток, би трябвало да помогнат за защитата на морския път.

„Напълно уместно е хората, които извличат полза от пролива, да допринесат за това там да не се случи нищо лошо", обясни президентът.

Междувременно германският външен министър Йохан Вадефул обяви, че Берлин няма да участва в международна военна мисия за защита на търговски кораби в Ормузкия проток.

„Ще станем ли скоро активна страна в този конфликт? Не", заяви германският министър отговор на журналист от телевизия ARD.

През уикенда Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social призив към Обединеното кралство и други държави да се присъединят към САЩ и да изпратят военни кораби към Ормузкия проток.

