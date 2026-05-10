Любим гръцки остров дръпна спирачката на туристите

Гръцкият остров Санторини въведе строги мерки срещу свръхтуризма, след като години наред беше заливан от огромни вълни посетители от круизни кораби. Вече се допуска максимум до 8 хиляди туристи дневно, а всеки пристигащ плаща такса от 20 евро, за да слезе на брега.

Властите в Гърция са активирали и дигитална система за контрол, която следи в реално време движението на посетителите. При достигане на лимита достъпът на нови туристи автоматично се спира.

Кметът на Санторини признава, че в предишни години броят на хората, пристигащи само от круизни кораби, е достигал до 19 хиляди души дневно. Това поставяло под огромно напрежение водоснабдяването, електрозахранването и цялата инфраструктура на острова.

Местни жители разказват, че през летните месеци буквално се чувствали „под карантина“ заради непрекъснатите потоци туристи. Недоволство имало и сред гостите на хотелите, които също се оплаквали от претъпканите улици, огромните опашки и липсата на спокойствие.

Екологични организации от години предупреждават, че капацитетът на Санторини е критично надхвърлен и островът трудно понася подобен натиск. Въпреки опасенията за спад в оборотите на магазини и заведения, местният бизнес този път подкрепи ограниченията, признавайки, че без контрол свръхтуризмът започва да вреди и на самия туристически продукт.

