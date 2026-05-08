Нещо става. Гърция се въоръжава

Южното ни съседка Гърция официално прояви интерес към закупуването на модерните военнотранспортни самолети C-390 „Millennium“. Темата бе основен акцент по време на официалната визита на гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас в Лисабон и срещата му с неговия португалски колега Нуно Мело, съобщи БТА.

Макар Атина да не разкрива конкретния брой на планираните за покупка самолети, нито прогнозната цена на сделката, интересът към бразилската разработка е част от амбициозната програма за превъоръжаване на страната. До 2036 г. Гърция планира да инвестира близо 28 милиарда евро в модернизация на своите въоръжени сили, като подмяната на остаряващия транспортен флот е сред приоритетите.

Европейската връзка в проекта

Интересът към C-390 не е случаен, тъй като Португалия играе ключова роля в неговото производство. Португалската компания „Огма“ (OGMA), в която бразилският гигант „Ембраер“ притежава мажоритарен дял, произвежда основни части от корпуса на самолета. Тези компоненти се изпращат в Бразилия за окончателно сглобяване, което прави Лисабон стратегически партньор в програмата.

Обновяване на флотилията

В момента гръцките военновъздушни сили разчитат на добре познатите модели C-130 и C-27. Преминаването към C-390 би осигурило на страната по-голяма гъвкавост, по-висока скорост и по-модерни системи за управление в сравнение с досегашната техника.

Португалия вече проправи пътя за този самолет в Европа, превръщайки се през 2019 г. в първата държава от ЕС и НАТО, която поръча модела. До момента португалските ВВС вече са приели на въоръжение няколко машини от този тип, демонстрирайки надеждността на платформата в рамките на Алианса.

