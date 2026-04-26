Напрежение в Гърция. Десетки земетресения, експерт с предупреждние

Напрежение има сред жителите на остров Крит от продължаващите вторични трусове след първото земетресение от 5,8 по скалата на Рихтер, съобщават местните власти. Късно снощи нов силен трус от 4,8 беше регистриран в югоизточната част на острова до град Йерапетра. Този път дълбочината е 5 километра в морето и хората усещат вибрациите на целия остров.

Регистрирани са над 60 вторични труса.

Разстоянието от брега е голямо и няма поражение в жилищните райони с изключение на напукани стени в стари сгради, съобщават местните власти.

Въпреки това хората се страхуват, но няма паника, казаха от Гражданска защита. Издадени са инструкции за реакции при по-силно земетресение. Някои прекараха нощта навън и спаха с децата в колите и паркове.

Професорът по сеизмология Костас Папазахос коментира, че се очакват вторични трусове, които могат да преминат и 5-а степен по скалата на Рихтер. Все още не могат да се направят прогнози за продължителността на явлението, но хората трябва да са внимателни, препоръчват специалистите, пише БНР.

