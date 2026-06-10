Вучич призна за голямото решение

Идва ли голяма политическа промяна при западните ни съседи?

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че възнамерява да подаде оставка преди обявените предсрочни избори, които според него може да се проведат след три-четири месеца, а може би още през лятото.

В интервю за Радио Белград той подчерта, че това няма да бъде изненада за никого и уточни, че не става въпрос за съкращаване на мандата, а за доброволна оставка.

„Започнах да събирам книгите си от президентството. Попитах приятели кой може да приеме около 500 книги, а 1200-те, които получих като подарък по време на мандата си, ще даря на някоя институция. Все още обмислям на коя“, каза Вучич.

Той допълни, че всеки ден обмисля възможността сам да се кандидатира за министър-председател, както и кой да бъде кандидатът на управляващите за президентския пост.

„Това ще бъде човек, който е по-отговорен, ще си позволя да кажа и по-образован, по-енергичен и човек, който знае какво е държавата. Със сигурност ще бъде по-образован от техните двама кандидати - ректора Владан Джокич и баскетболиста Деян Бодирога“, заяви Вучич.

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