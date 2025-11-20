Скандалът с Вучич ехти! Сезираха прокурори в Милано за човешките сафарита /ВИДЕО/

В началото на втората година на антиправителствени протести в Сърбия президентът Александър Вучич се оказа в центъра на зловещ скандал.

Жалба на хърватския журналист Домагой Маргетич срещу сръбския президент Александър Вучич съживи болезнени спомени за обсадата на Сараево и постави отново въпроса за отговорността, която историята понякога изисква — дори десетилетия по-късно.

Хърватският разследващ журналист Домагой Маргетич е подал наказателна жалба до прокуратурата в италианския град Милано срещу сръбския президент Александър Вучич, съобщи италианската информационна агенция АНСА. Жалбата се отнася до предполагаема връзка на Вучич с т.нар. афера „Човешко сафари“ в Сараево – обвинения, според които чуждестранни граждани и босненски сърбски бойци са участвали в „лов на хора“ по време на обсадата на Сараево (1992–1995 г.).

Аферата доби нова публичност, след като италиански прокурори започнаха разследване по сигнали, че богати лица от Италия и други държави са плащали, за да стрелят по цивилни граждани в обсадения град.

Според съобщението на АНСА, Маргетич е изпратил жалбата си именно до прокурорите, които водят това разследване. Все още не е ясно дали те ще привикат Вучич на разпит.

Вучич, който встъпи в длъжност през 2017 г., е обвинен в участие в ужасяващи експедиции, при които богати чуждестранни туристи са стреляли по хора със снайперисти по време на четиригодишната босненски-сръбска обсада на града през 90-те години на миналия век.

Между 1992 и 1996 г. над 10 000 души бяха убити в Сараево от обстрел и снайперски огън в най-дългата обсада на столица в историята на съвременната война, пише Daily Mail.

Прокурорите в Милано започнаха разследване срещу италиански туристи, за които се твърди, че са платили между 70 000 и 88 000 паунда, за да участват в насилието и да стрелят по невинни цивилни за забавление, като са плащали повече, за да атакуват деца.

Обвинението срещу сръбския президент беше повторено от сръбския адвокат Чедомир Стойкович, който оказва натиск върху магистратите в Белград да започнат разследване. В писмото си до прокурорите в Милано, г-н Маргетич цитира видео от 1993 г., което според него показва Вучич, носещ снайперска пушка редом с други въоръжени мъже.

Вучич отрече твърдения, които го свързват с т.нар. афера "Сараевско сафари", предаде РТС.

„Никога не съм убивал, никого не съм ранявал, нито съм правил нещо подобно. Никога не съм имал снайпер в ръцете си, дори нямах пушката, за която говорите, защото това беше статив за камера. Как не ви е срам! Искате да ме представите като чудовище, хладнокръвен убиец", каза Вучич в отговор на твърдения на хърватския разследващ журналист Домагой Маргетич.

