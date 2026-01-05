Почна ги наред: Тръмп заплаши и Колумбия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция, дни след като американски войници плениха и отведоха в Ню Йорк венецуелския му колега Николас Мадуро, за да бъде съден по обвинения в наркотероризъм.

"Такава операция ми звучи добре", каза Тръмп на борда на самолета си Air Force 1, откъдето днес бълва новина след новина.

Той се аргументира с думите:

Колумбия, подобно на съседна Венецуела, също е много болна и е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати. Той обаче няма да го прави много дълго", добави Тръмп, имайки предвид своя колумбийски колега Густаво Петро.

Президентът на латиноамериканската страна, който е представител на левицата, отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес от американския президент.

"Името ми не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа X.

Петро освен това разкритикува американската военна операция преди два дни. "Без правно основание за предприемане на действия срещу суверенитета на Венецуела, арестът се превръща в отвличане", написа още той.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com