Калушев се обади от отвъдното. Може да сме живи!

Парадоксални съобщения във Фейсбук

Калушев се обади от отвъдното. Може да сме живи!
28 фев 26 | 11:55
Продължава активно да се поддържа  фейсбук страницата с име "Ивайло Калушев".

На всеки няколко часа има нова публикация, обикновено придружена със снимка.

Късно снощи неизвестният автор на страницата публикува следния пост:

"Всеки ден сменят версии, братче. Накрая да не излезе, че сме живи.

Ето ме седнал като шаман Дон Корлеоне.. според умниците Анчето Владимирова и Тошето Тодоров".

Рано тази сутрин има публикуван и нов текст, в който създателят на групата изказва личното си мнение за групата около "Петрохан".

