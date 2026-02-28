Калушев се обади от отвъдното. Може да сме живи!

Продължава активно да се поддържа фейсбук страницата с име "Ивайло Калушев".
На всеки няколко часа има нова публикация, обикновено придружена със снимка.
Късно снощи неизвестният автор на страницата публикува следния пост:
"Всеки ден сменят версии, братче. Накрая да не излезе, че сме живи.
Ето ме седнал като шаман Дон Корлеоне.. според умниците Анчето Владимирова и Тошето Тодоров".
Рано тази сутрин има публикуван и нов текст, в който създателят на групата изказва личното си мнение за групата около "Петрохан".
