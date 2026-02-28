Квадратният метър в София стигна рекорд от 10 000 евро, ето къде

Имотният пазар в София преминава през период на изключително динамично развитие. Почти всеки ден в столицата започва или приключва изграждането на нови жилищни проекти. Един конкретен обект обаче привлича специалното внимание на експертите и обществеността. Става въпрос за новата кооперация на ул. „Оборище“ 26. Тя е построена на мястото на бившата Телефонна палата. Според брокери именно този проект е предизвикал безпрецедентен скок на цените в района на Докторската градина, съобщава bTV.

Цените на апартаментите в сградата на ул. „Оборище“ 26 достигнаха рекордните 10 000 евро на квадратен метър. Този факт беше потвърден от анализатора Росен Петров през февруари 2026 г. Проектът вече разполага с разрешение за ползване (Акт 16). Документът е издаден в края на 2025 г. Управлението на обекта се осъществява от компанията Park Lane Developments.

В края на 2025 г. сградата получи разрешение за ползване – поясняват от фирмата. Към момента обектите са предадени на собствениците, които извършват довършителни работи в апартаментите и търговските пространства. През пролетта предстои финализиране на средата около сградата с допълнително озеленяване. Инвеститорът е благоустроил тротоара около сградата с нови плочи, които са в синхрон с цялостната визия на сградата.

Продажбите в сградата са преминали през три основни етапа. Преди 2022 г. имотите са предлагани „на зелено“ за 5000 евро на кв.м. По това време цените в района варираха между 4000 и 4500 евро. Въпреки високата първоначална вноска от 30%, купувачи не липсваха. Втората вълна от продажби започна при цена от 8000 евро на кв.м. Последните сделки бяха финализирани при нива от 10 000 евро на кв.м. В социалните мрежи се появяват твърдения дори за цени от 12 000 евро. Сградата включва само 12 луксозни апартамента с площ между 180 и 360 квадратни метра. Разпределенията са разнообразни – от жилища с две спални до просторни апартаменти с пет спални. Всяка спалня разполага със самостоятелна баня. Проектът предлага и две подземни нива с общо 35 паркоместа.

