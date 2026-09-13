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ЦСКА ликува на "Армията"

ЦСКА ликува на "Армията"

ЦСКА записа победа в първия контролен мач на стадион "Българска Армия". Тази вечер отборът надви с 1:0 "Оборище" (Панагюрище). Над 3 000 фенове ликува...

18 юли | 19:07
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